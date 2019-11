Israels Botschafter in Deutschland, Issacharoff, hat die Bundesregierung aufgefordert, das EuGH-Urteil zur Kennzeichnungspflicht von Produkten aus den besetzten Gebieten nicht umzusetzen.

Der Tageszeitung "Die Welt" sagte Issacharoff, der Europäische Gerichtshof hebe Israel aus anderen territorialen Konflikten hervor. Das trage nicht zu einer politischen Lösung bei. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hatte entschieden, dass Produkte aus israelischen Siedlungen in den besetzten Palästinenser-Gebieten gesondert gekennzeichnet werden müssen. Andernfalls könnten Verbraucher getäuscht werden. Weiter hieß es, mit den Siedlungen in diesen Gebieten breche Israel internationales Recht.



Die Palästinenserorganisation PLO begrüßte die Entscheidung und rief dazu auf, die israelischen Produkte für internationale Märkte zu verbieten.