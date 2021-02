Die Grünen im Europäischen Parlament fordern ein Importverbot für von Zwangsarbeitern hergestellte Produkte.

Es sei überfällig, dass die EU eine rechtliche Handhabe auf den Weg bringe, die die fraglichen Unternehmen zum Umdenken zwinge, sagte die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im Europaparlament, Cavazzini, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es ist eine Schande, dass manche Firmen immer noch Produkte in die Europäische Union importierten, die mit Hilfe von Zwangsarbeit hergestellt würden, so wie etwa in der chinesischen Provinz Xinjiang. Europäische Konsumenten hätten oft keinerlei Möglichkeit, die Herkunft zu überprüfen; sie trügen damit unfreiwillig zur weiteren Ausbeutung bei, beklagte Cavazzini.

