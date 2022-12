Die Produktion von Bio-Kerosin wurde verdreifacht - trotzdem lag Menge aber unter den Erwartungen zurück. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

In diesem Jahr seien 300 Millionen Liter sogenanntes nachhaltiges Kerosin hergestellt worden, berichtete der Fluggesellschaften-Dachverband IATA in Genf. Der Verband hält es für möglich, dass bis 2030 etwa einhundert Mal so viel produziert wird. Ziel ist, dass der weltweite Flugbetrieb bis zum Jahr 2050 CO2-neutral abgewickelt werden kann. Das soll zu mehr als der Hälfte über alternative Flugkraftstoffe erreicht werden. Dafür wären nach Angaben des Verbands jährlich 450 Milliarden Liter Bio-Kerosin nötig - mehr als tausendmal so viel wie in diesem Jahr produziert wurde.

