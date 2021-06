Produktion von Vakzinen Regierung will Engpässe bei Impfstoffen verhindern

Die Bundesregierung will vorsorgen. Impfstoff-Engpässe, die über Monate Land und Leute lähmen, soll es so nicht wieder geben, in Deutschland nicht und in Europa auch nicht. Deshalb will sich der Bund für künftige Pandemien Produktionskapazitäten sichern – und dafür zahlen.

Von Theo Geers

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek