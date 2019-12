Es ist ein drastischer Schritt. Doch Boeing blieb nichts anderes übrig, als vorerst die Produktion des Unglücksflugzeugs 737 Max zu stoppen. Denn immer noch ist nicht klar, wann der Flieger wieder in die Luft gehen darf. Weiter wie bisher gut 40 Flugzeuge im Monat auf Halde zu produzieren, dazu fehlt Boeing schlicht der Platz – selbst auf den Mitarbeiterparkplätzen sind schon Flugzeuge abgestellt. Das alles kostet Boeing jede Menge Geld. Boeing zeigt damit auch Verantwortung für seine Beschäftigten. Die sind mit der Produktion auf Halde zunächst vor einer Zwangspause bewahrt worden. Das gilt auch gegenüber den Zulieferern, die es mit der weiterlaufenden Herstellung vor der Pleite geschützt hat. Das alles ist sicher nicht uneigennützig geschehen. Denn wenn die Produktion wieder anlaufen kann, dann möchte Boeing das ohne Schwierigkeiten tun können.

Profit wichtiger als Sicherheit

Verantwortung kann man Boeing ansonsten aber nicht attestieren. Denn ein Flugzeug überstürzt in die Lüfte zu schicken, das nicht sicher ist, das ist mehr als verantwortungslos. Das tat Boeing, um im Wettbewerb mit dem europäischen Flugzeughersteller Airbus nicht zu stark zurückzufallen. Dieses Verhalten kostete bekanntlich 346 Menschen bei zwei Flugzeugabstürzen das Leben. Die Produktion der Hersteller läuft auf Hochtouren, weil die Luftfahrt immer noch boomt und entsprechend Flugzeuge ordert. Darüber die nötige Sorgfalt außer Acht zu lassen, das rächt sich jetzt bitter.

Vertrauensverlust für die gesamte Branche

Das sollte auch eine Lehre für Airbus sein. Der Europäische Flugzeugbauer kommt mit der Produktion kaum nach, die Auftragsbücher für den A 320 reichen für acht oder neun Jahre. Deshalb kann Airbus kaum weitere Bestellungen von verärgerten Boeing-Kunden annehmen. Doch klar sollte in jedem Fall sein: Die Flugzeuge müssen sicher sein. In der Luftfahrt kommt es vor allem auf Vertrauen an. Dass 2019 wahrscheinlich trotz der 737 Max das sicherste Jahr im Weltluftverkehr war – das zählt wenig, wenn das Vertrauen erst einmal ruiniert ist.

Und dazu haben auch die schlampigen Kontrollen Boeings durch die amerikanische Aufsichtsbehörde FAA beigetragen. Auch deren Verhalten war sicher getrieben davon, dass ein amerikanischer Hersteller nicht zu stark hinter die Konkurrenz zurückfallen sollte. Wirtschaftliche Erwägungen, die nur von Gier getrieben sind, zahlen sich langfristig nicht aus. Einem solchen leichtfertigen Verhalten sollten die Kontrolleure eigentlich Vorschub leisten. Sie haben versagt. Boeing aber hat nicht nur sich geschadet, sondern auch den Fluggesellschaften und den Passagieren. Dass Boeing-Chef Dennis Muilenberg bisher nur einen Teil seiner Macht abgeben musste, aber immer noch im Amt ist, das ist inakzeptabel. Es wird Zeit, dass er endlich Verantwortung übernimmt.

Brigitte Scholtes (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Brigitte Scholtes, Jahrgang 1958, studierte Wirtschaftsgeschichte und Anglistik in Aachen und Bonn mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. Sie arbeitete zunächst für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", die damals auch Hörfunksendungen für das Privatradio RPR produzierte, wechselte dann zur Nachrichtenagentur Bloomberg Business News. Seit 1992 Partnerin im Redaktionsbüro Business Report, das 1998 die Wirtschaftskorrespondenz aus Frankfurt für Deutschlandradio übernommen hat.