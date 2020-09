Im Rahmen einer europäischen Polizeiaktion gegen Produktpiraten sind in Italien rund 27 Millionen fehlerhafte medizinische Masken beschlagnahmt worden.

Zudem wurden weitere Fälschungen sichergestellt, wie die europäische Polizeibehörde Europol in Den Haag mitteilte. Gefunden wurden auch rund 800.000 nachgemachte Kleidungsstücke sowie Schuhe, Spielzeug und Ausrüstungen für den Fernsehempfang über das Internet. An der von Europol koordinierten Operation waren 21 Länder beteiligt. Zehn Verdächtige wurden festgenommen. Zudem wurden Anzeigen erstattet sowie Konten in sozialen Medien gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.