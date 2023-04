Untersuchung

Die gestiegenen Lebensmittelpreise sind nicht allein durch hohe Energiekosten zu erklären. (Sven Hoppe/dpa)

Mehr als ein Drittel der jüngsten Preissteigerungen in Deutschland sei nicht auf Faktoren wie höhere Energie- oder Lohnkosten zurückzuführen, heißt es in einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade. Dieser Trend zu übermäßigen Gewinnmitnahmen sei überall in Europa zu beobachten, in Deutschland sei er aber besonders eklatant.

Die Lebensmittelpreise sind mittlerweile zum Inflationstreiber geworden. In Europa machen Preissteigerungen in dem Bereich der Studie zufolge fast ein Drittel der Teuerung aus, in Deutschland sogar fast 40 Prozent.

