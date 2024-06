In den Niederlanden, wie hier in Amsterdam, durften die Wählerinnen und Wähler schon ihre Stimmen zur Europawahl abgeben. (picture alliance / Anadolu / Abdullah Asiran)

Die PVV des Rechtspopulisten Wilders erlangt demnach 7 Sitze. Sie hatte im November die nationale Parlamentswahl gewonnen und will eine Koalition mit drei weiteren rechten Parteien eingehen.

Nach den Niederlanden öffnen heute die Wahllokale in Irland und Tschechien. Einzelne Länder haben auch den Samstag zur Stimmabgabe vorgesehen; der Großteil der nationalen Wahlen für das Europäische Parlament findet am Sonntag statt. Dann sind auch in Deutschland 65 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen.

