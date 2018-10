Zwei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern haben auch die Menschen in Hessen die politischen Kräfteverhältnisse deutlich verändert.

Die CDU des bisherigen Ministerpräsidenten Bouffier bekommt nach der Prognose von infratest-dimap nur noch 28 Prozent, ein Minus von gut 10 Punkten. Ähnlich schwere Verluste deuten sich für die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Schäfer-Gümbel an, für die 20 Prozent vorhergesagt werden. Die in den vergangenen Jahren mit der CDU regierenden Grünen um den stellvertretenden Regierungschef Al-Wazir verbuchen Gewinne von mehr als acht Punkten und stehen in der Prognose bei 19,5 Prozent.



Die AfD war vor fünf Jahren noch an der Sperrklausel von fünf Prozent gescheitert und zieht diesmal mit prognostizierten zwölf Prozent klar in den Wiesbadener Landtag ein. Dort werden laut Prognose auch die Linken mit 6,5 Prozent und die FDP mit 7,5 Prozent vertreten sein.



Auf der Grundlage dieser Prognose sind eine ganze Reihe von Koalitionen denkbar. Möglicherweise reicht es für eine Neuauflage von Schwarz-Grün oder für ein Bündnis von CDU und SPD. In Betracht kommen von den Zahlen her auch mehrere Dreierbündnisse.



Die Wahlbeteiligung lag bei gut 67 Prozent. 2013 waren es noch gut 73. Damals fanden aber auch gleichzeitig Bundestagswahlen statt.



In Hessen haben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag auch über eine Reform der hessischen Landesverfassung entscheiden. Diese ist im Jahr 1946 in Kraft getreten und enthält unter anderem noch die Todesstrafe, die durch das Grundgesetz aber außer Kraft gesetzt ist. Diese Passage soll nun auch formal gestrichen werden. Insgesamt wurde über 15 Änderungen entschieden.