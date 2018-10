Der Iran dürfte nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds noch in diesem Jahr in eine Rezession fallen.

In seiner aktuellen Prognose geht der IWF davon aus, dass die Wirtschaft der Islamischen Republik wegen der US-Sanktionen bereits 2018 um 1,5 Prozent schrumpfen wird. 2019 soll das Minus bei 3,6 Prozent liegen. Ein Grund dafür ist der Rückgang der Ölexporte.



Die Zahlen des IWF unterscheiden sich erheblich vom Frühjahr: Damals sagte der Währungsfonds dem Iran für dieses und das kommende Jahr jeweils vier Prozent Wachstum voraus. Im Mai zogen sich die USA dann, anders als die übrigen Vertragsstaaten, aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurück. In der Folge treten nun viele Sanktionen wieder in Kraft.