US-Zwischenwahlen

Hatte sich teils länger hingezuogen: Auszählung von Stimmzetteln nach den Midterms in den USA (AFP / JASON CONNOLLY)

Mehrere amerikanische Medien berichten übereinstimmend, dass die oppositionellen Republikaner die zur Kontrolle über die Kongresskammer nötigen 218 Sitze Prognosen zufolge erreicht haben. Nach den Zwischenwahlen am Dienstag vergangener Woche hatte sich die Auszählung in einigen Bezirken länger hingezogen. Mit ihrer neuen Mehrheit im Abgeordnetenhaus können die Republikaner Präsident Biden das Regieren bis zu den nächsten Wahlen in zwei Jahren erheblich erschweren, indem sie etwa zentrale politische Projekte blockieren. In der zweiten Kammer, dem Senat, hatten seine Demokraten ihre knappe Mehrheit indes verteidigen können. Der neue Kongress tritt am 03. Januar zusammen.

