Auszählung läuft

Der Vorsitzende der spanischen Oppositionspartei Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo (AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Der Fernsehsender RTVE veröffentlichte Ergebnisse von Nachwahlbefragungen. Demnach kann die konservative Volkspartei PP mit Zugewinnen rechnen. In einigen Regionen wäre sie auf die rechtspopulistische Vox-Partei angewiesen. Die PP ließ bislang offen, ob sie mit Vox stärker kooperieren will. In zehn der zwölf Regionen, in denen abgestimmt wurde, regiert bislang die sozialdemokratische PSOE.

Zu den Regional- und Kommunalwahlen in Spanien waren rund 37 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen. Die Abstimmung galt als Test für die linke Minderheitsregierung von Ministerpräsident Sánchez vor der Parlamentswahl Ende des Jahres.

