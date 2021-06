CDU und CSU stellen heute Mittag ihr gemeinsames Programm für die Bundestagswahl vor. Die umstrittene Ausweitung der Mütterrente kommt darin nicht vor, stattdessen planen die Unionsparteien eine "Generationenrente". Steuererhöhungen soll es nicht geben.

Die Präsidien von CDU und CSU hatten das gemeinsame Wahlprogramm gestern auf einer Klausurtagung beschlossen. CDU-Präsidiumsmitglied Kretschmer bestätigte heute früh im Deutschlandfunk, dass Steuererhöhungen darin ausgeschlossen werden. Nach der Corona-Pandemie benötige das Land eine Entfesselung und weniger Bürokratie, sagte der Ministerpräsident von Sachsen. So will die Union Wirtschaftswachstum generieren, das den Spielraum für zukünftige Steuererleichterungen und neue Instrumente in der Altervorsorge schaffe, führte Kretschmer aus.

CSU hat Mütterrente noch nicht aufgegeben

Die Parteichefs Laschet und Söder stellen das Wahlprogramm um 13 Uhr vor. Darin plädieren die Unionsparteien für eine "Generationenrente" als vierte Säule der Altersvorsorge. Der Bund soll demnach für Kinder monatliche Beträge in Fonds oder auf persönliche Konten einzahlen. Im Gespräch sind 100 Euro monatlich bis zum 18. Geburtstag.



Die umstrittene Ausweitung der Mütterrente, ein Projekt der CSU, ist im Wahlprogramm dagegen nicht zu finden. Das hat die CDU verhindert, die das Projekt für zu teuer hält. Der CSU-Vorsitzende Söder äußerte aber die Hoffnung, dass die das Vorhaben im Koalitionsvertrag wieder auftauchen werde, denn für seine Partei handle es sich um einen "wichtigen Akt der Gerechtigkeit". Es gehe darum, zehn Millionen Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, bei den Rentenleistungen endgültig gleichzustellen. Diese bekommen derzeit noch nicht die gleichen Rentenpunkte angerechnet wie Mütter, deren Kinder nach 1992 geboren sind. Die CSU fordert eine Erhöhung der Rente für diese Mütter um einen halben Rentenpunkt.

Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen

In ihrem Programm für die Bundestagswahl am 26. September versprechen CDU und CSU außerdem Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Die Abgaben auf Unternehmensgewinne sollen auf 25 Prozent gedeckelt werden. In der Klimapolitik betonte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, dass Okölogie und Ökonomie durch technologischen Fortschritt zusammengebracht werden müssten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 21.06.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 18.06.)



+ Inlands-Urlaub: Regelungen in den Bundesländern (Stand 16.06)



+ Mutation: Informationen über die Delta-Variante (Stand: 14.06.)



+ Vakzine: Nebenwirkungen der Impfstoffe (Stand 18.06.)



+ Kinder: Sind Vakzine für Minderjährige sinnvoll? (Stand 13.06.)



+ Schwangere: Sollten sich angehende Mütter impfen lassen? (Stand 12.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.