Die FDP hat die Maßnahmen der Bundesregierung gegen Luftverschmutzung und Diesel-Fahrverbote kritisiert.

Der FDP-Verkehrspolitiker Luksic sagte im Deutschlandfunk, das nun aufgestockte Programm "Saubere Luft" sei nicht wirksam, da es bisher nur äußerst selten abgerufen worden sei. Außerdem wirkten die Maßnahmen erst sehr spät. Luksic sagte, es sei sinnvoller, das Geld in einen Fonds für Hardwarenachrüstungen zu investieren.



Die Bundesregierung hatte gestern bekannt gegeben, das Programm "Saubere Luft" von bisher einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro aufzustocken. Hinzu kommen weitere 432 Millionen Euro, mit denen der Bund die Hardware-Nachrüstung kleiner Lastwagen in Städten fördert.

Kommunen pochen weiter auf Hardware-Nachrüstungen

Der Präsident des Verbandes kommunaler Unternehmen, der Mainzer Oberbürgermeister Ebling, begrüßte die Aufstockung. Sie reiche aber nicht aus, um eine "echte Verkehrswende" einzuleiten, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Auch Städtetagsgeschäftsführer Dedy äußerte sich grundsätzlich zustimmend. Allerdings bleibe die Automobilindustrie gefordert, Hardware-Nachrüstungen und Umtauschprämien flächendeckend anzubieten, erklärte Dedy.



Die Diskussion über Fahrverbote wurde ursprünglich durch eine Software-gesteuerte Manipulation der Abgasreinigung ausgelöst. VW hatte 2015 die Manipulation eingeräumt und damit den Diesel-Skandal in der gesamten Autobranche ins Rollen gebracht. In den Autos arbeitet ein Steuerprogramm, das die zusätzliche Stickoxid-Reinigung der Abgase etwa bei hohen Drehzahlen und in einem breiten Bereich von Außentemperaturen herunterregelt. Wenn die Abgasreinigung nicht richtig arbeitet, stoßen Diesel mehr gesundheitsschädliche Stickoxide aus. Da Luft-Grenzwerte in vielen Städten überschritten sind, werden inzwischen in mehreren Städten Fahrverbote für Dieselwagen angeordnet.