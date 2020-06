Die Parteispitze der Grünen will in einem neuen Grundsatzprogramm für autofreie Innenstädte eintreten.

Der Raum in den Städten müsse Stück für Stück neu aufgeteilt werden, heißt es im Entwurf des Bundesvorstands für das Programm. Insgesamt werde es in Zukunft deutlich weniger Autos geben, die Autozentrierung von Verkehrspolitik, Stadtplanung und Gesellschaft gehöre der Vergangenheit an.



Zum Klimaschutz heißt es in dem Entwurf, je entschiedener man jetzt handele, umso mehr Freiheiten und Alternativen werde man in den kommenden Jahrzehnten haben. Bei der Erderwärmung zähle jedes Zehntelgrad weniger.



Der Text soll in den nächsten Monaten diskutiert und im Herbst von einem Parteitag beschlossen werden, um das bisherige Grundsatzprogramm der Grünen von 2002 zu ersetzen.