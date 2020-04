Europa befindet sich in der Krise nach Ansicht von Frankreichs Präsident Macron an einem Scheideweg.

Er sagte der britischen "Financial Times", nun werde sich entscheiden, ob die EU ein politisches oder nur ein wirtschaftliches Projekt sei. Macron sprach in diesem Zusammenhang von einem "Moment der Wahrheit", in dem die reicheren Länder eine besondere Verantwortung hätten. Jetzt brauche es Finanztransfers und Solidarität - und sei es nur, damit Europa durchhalte. Zugleich warnte er davor, dass fehlende Solidarität Populisten in Italien, Spanien und vielleicht auch Frankreich zum Sieg verhelfen könnten.



Macron vertrat zudem die Auffassung, dass die Corona-Krise auch den Kampf gegen den Klimawandel nachhaltig verändern werde. Die Menschen würden nicht länger akzeptieren, schmutzige Luft einzuatmen. Sie hätten nun verstanden, dass niemand zögere, sehr tiefgreifende, brutale Entscheidungen zu treffen, wenn es darum gehe, Leben zu retten. Dasselbe gelte auch für das Klimarisiko, betonte Macron.