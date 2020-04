Frankreichs Präsident Macron rechnet damit, dass die Erfahrungen aus der Coronakrise sich auf den künftigen Umgang mit der Klimakrise auswirken werden.

Die Gefahr durch das Coronavirus habe die Menschen wieder in den Mittelpunkt gerückt und deutlich gemacht, dass es wichtigeres gebe als das Wirtschaftswachstum, sagte Macron der "Financial Times". Wenn es darum gehe, Leben zu retten, habe man nicht gezögert, sehr tiefgreifende Entscheidungen zu treffen. Dasselbe müsse für die Risiken des Klimawandels gelten.



Die Erfahrungen aus der gegenwärtigen Krise dürften nach Macrons Worten auch die Globalisierung und die internationale Zusammenarbeit stark verändern. Für Europa entscheide sich nun endgültig, ob die EU nur ein wirtschaftliches oder auch ein echtes politisches Projekt sei. Fehlende Solidarität in dieser Zeit könnte Populisten in Italien, Spanien und vielleicht auch Frankreich zum Sieg verhelfen, warnte Macron.