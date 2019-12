Eigentlich hätte Icarus schon im Sommer starten sollen, aber leider hat das nicht geklappt.

Der Computer, der für die Tierbeobachtung aus dem Weltall genutzt werden sollte, war kaputt. Heute hat das deutsch-russische Projekt einen zweiten Anlauf genommen - und es läuft bisher gut. Die Rakete mit dem für das Icarus-System notwendigen Computer an Bord ist auf dem Weg zur Internationalen Raumstation und soll da am Montag ankommen.



Der Computer war schon im Juli zur ISS gebracht worden, musste dann aber wegen Problemen mit einem Kondensator wieder zurück zur Erde gebracht werden. Jetzt wurde das Bauteil ausgewechselt.



Die Wissenschaftler haben im Vorfeld Vögel und andere Tiere mit Mini-Sendern ausgestattet und wollen sie von der ISS aus beobachten. Die Daten werden dann in der frei zugänglichen Datenbank "Movebank" für jedermann veröffentlicht. Das Projekt soll zum Artenschutz beitragen. Außerdem könnte Icarus in Zukunft als Frühwarnsystem etwa bei Naturkatastrophen wie Erdbeben und Vulkanausbrüchen dienen.