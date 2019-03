Italien und China wollen heute ihre Zusammenarbeit in Bezug auf das umstrittene Investitionsprojekt "Neue Seidenstraße" begründen.

Dazu empfängt der italienische Ministerpräsident Conte den chinesischen Staatschef Xi in Rom. Bei dem Treffen soll eine Absichtserklärung unterschrieben werden, mit der Italien das Vorhaben formell unterstützt.



Im Rahmen der Initiative "Neue Seidenstraße" will China Milliarden in Straßen, Bahnstrecken, Telekom-Netze und Flughäfen investieren und dadurch Handelswege durch Asien nach Europa und Afrika erschließen. Auch Griechenland und Ungarn haben sich dem Projekt angeschlossen. Andere EU-Länder, die USA und Japan sehen das Vorhaben dagegen kritisch. Sie befürchten, dass Chinas wirtschaftlicher Einfluss weiter wächst.