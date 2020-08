Terri Lyne Carrington hat das Berklee College of Jazz and Gender Justice in Boston gegründet, um für Geschlechtergerechtigkeit sorgen zu können, dazu engagiert sie sich auch als künstlerische Leiterin des Projektes "Sing The Truth". Dort teilen sich drei preisgekrönte Sängerinnen die Bühne: Angelique Kidjo aus Benin, Cécile McLorin Salvant und Lizz Wright aus den USA. Sie erweisen, unterstützt von einer sechsköpfigen Band, großen Sängerinnen aus Jazz, Pop, Soul und Blues ihre Reverenz. Begonnen hatte "Sing The Truth" vor 16 Jahren als Hommage an Nina Simone, damals noch mit Dianne Reeves. Später rückten engagierte Frauen wie Odetta, Aretha Franklin, Abbey Lincoln oder Miriam Makeba in den Mittelpunkt.