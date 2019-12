Die Stadt Kassel will mit einer "Grüne Welle" Busse und Bahnen schneller durch die Straßen leiten.

In einem dreijährigen Forschungsprojekt hatten Wissenschaftler der örtlichen Universität dazu auf zwei Teststrecken die Leitsysteme und Ampeln miteinander vernetzt. Nun wurden die Ergebnisse des Projekts "Veronika" (Vernetztes Fahren des öffentlichen Nahverkehrs in Kassel) vorgestellt. Durch die Digitalisierung konnte der Verkehrsfluss beschleunigt werden. Für das Vorhaben wurden fünf Straßenbahnen und zehn Busse mit Ampeln gekoppelt, es gab einen Datenaustausch. Ein Computer rechnete während der Fahrt aus, wann das Fahrzeug eine Kreuzung erreicht - und die schaltete dann auf Grün. Die Idee dahinter ist nicht nur, dass es für die Mitfahrenden schneller wird, sondern auch, dass weniger Schadstoffe ausgestoßen werden. Die Stadt Kassel will das System in den nächsten vier Jahren im ganzen Stadtgebiet einsetzen.