Bundesarbeitsminister Heil rückt von seinen Plänen ab, einen Rechtsanspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr zu schaffen. Der SPD-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, stattdessen schlage er vor, einen "modernen Rahmen für mobile Arbeit" zu beschließen. Heil reagiert damit auf massiven Widerstand der Koalitionspartner CDU und CSU.

Er sei bereit, den Anspruch auf 24 Tage im Jahr zurückzustellen, erklärte der Minister. Im Kern sollten Beschäftigte das "Recht auf ein ernstzunehmendes Gespräch" mit ihrem Arbeitgeber bekommen, in dem die Möglichkeiten von Homeoffice geklärt werden könnten - einen "Erörterungsanspruch", wie er es nannte. Es gehe ihm darum, bei dem Thema weiterzukommen, betonte Heil. Zudem sei es notwendig, Regeln zum Arbeitsschutz für das mobile Arbeiten zu schaffen.



Heil verzichtet damit auf ein Projekt, das nicht nur in der Unionsfraktion im Bundestag, sondern auch in Handwerk und Industrie auf Kritik gestoßen war. Das Bundeskanzleramt lehnte es ab, seinen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung zwischen den einzelnen Ministerien weiterzuleiten. Unions-Abgeordnete und Verbände pochten darauf, dass das Thema Homeoffice zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern geregelt werden müsse und nicht vom Staat "gelenkt" werden dürfe.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.