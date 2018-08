Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen sollen nach Presseinformationen bevorzugt in Regionen angesiedelt werden, die vom Strukturwandel in der Braunkohleindustrie betroffen sind.

Das geht aus einem Schreiben der Bundesministerien für Wirtschaft, Arbeit, Umwelt und Inneres an die Kohlekommission hervor, aus dem das RedaktionsNetzwerk Deutschland zitiert. Konkret gebe es Überlegungen für ein neues Forschungsinstitut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Cottbus. Dieses sei eine von mehreren möglichen Einrichtungen, die dabei helfen könnten, die Arbeitsplatzverluste infolge des Kohleausstiegs abzufedern.



Das Wirtschaftsministerium gab dem Bericht zufolge zu dem konkreten Projekt keine Stellungnahme ab. Eine Sprecherin verwies aber darauf, dass in der vergangenen Wahlperiode sieben neue DLR-Institute gegründet worden seien. Man erarbeite derzeit Vorschläge für weitere Institute.