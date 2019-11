Die Opposition im Bundestag hat Familienministerin Giffey Defizite im Bereich der Demokratieförderung vorgeworfen. Der dafür vorgesehene Etat sei eine Katastrophe und ein Totalausfall, sagte der Linken-Abgeordnete Leutert in den Haushaltsberatungen des Parlaments. Giffey wies die Vorwürfe zurück.

Der Linken-Politiker Leukert hatte erklärt, die Ministerin zerstöre die Strukturen des Programms "Demokratie leben", das sich unter anderem mit Extremismusbekämpfung befasse. Kleine Initiativen in Ostdeutschland mache Giffey kaputt - "in einer Zeit, in der Nazis in Parlamente eingezogen sind". Ähnlich äußerte sich die Grünen-Politikerin Deligöz. Die Mittel in dem Bereich umfassen jährlich rund 115 Millionen Euro.

Giffey: "Gute Projekte verstetigen"

Familienministerin Giffey betonte, nicht alle Anträge seien förderfähig. Neben einem guten Ziel müsse es auch guten Inhalt geben, sagte die SPD-Politikerin. Es sei ein normales Verfahren, dass es Bewertungskriterien gebe und die besten Projekte gefördert würden. Zudem sprach sie sich für ein neues Gesetz aus, das eine dauerhafte Förderung möglich macht. Gute Modellprojekte könnten dadurch verstetigt werden, erklärte Giffey.



Der AfD-Abgeordnete Reinhard warf der Regierung Missbrauch der Gelder und Propaganda vor. Anstatt sich mehr für Familien und Kinder einzusetzen, arbeite die Regierung mit Kräften zusammen, die den Klimanotstand zum Zwecke der Panikmache schürten. Der FDP-Abgeordnete Meyer warf Giffey bei der Auswahl von Projekten Beliebigkeit vor.