Der FDP-Vorsitzende Lindner hat sich gegen die Pläne der Bundesregierung ausgesprochen, den türkischen Präsidenten Erdogan zu einem Staatsbesuch zu empfangen.

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sprach er von einem "Propagandasieg" für Erdogan. Ein Staatsbesuch mit militärischen Ehren und Staatsbankett sei nicht für das richtige Signal. Dadurch werde Erdogan in seinen Bemühungen aufgewertet, aus seinem Land eine Präsidialdiktatur zu machen, so Lindner. Der Besuch Erdogans in Deutschland ist für Ende September geplant.