Ein nach einem Angriff verwüsteter Kindergarten in der Ukraine. (Aris Messinis / AFP)

Die ukrainische Regierung und die Separatisten werfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe zu brechen. Die OSZE zählte nach eigenen Angaben bis heute früh 80 Verletzungen der eigentlich geltenden Feuerpause. Damit würde es sich um die schwersten Kämpfe in der Ostukraine seit Jahren handeln. Ein Separatistenführer in der Ostukraine kündigte an, dass Bewohner der Region nach Russland in Sicherheit gebracht würden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. So hatten die USA davor gewarnt, dass eine Bedrohung von Zivilisten in den abtrünnigen Gebieten zum Vorwand für einen russischen Militäreinsatz dienen könnte.

Russland kündigte unterdessen für morgen ein Militärmanöver an. Es werde von Präsident Putin beaufsichtigt, hieß es aus Moskau. Dabei würden auch Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt. Der Kreml betonte, dass es sich um eine reguläre Übung handele und bestritt damit einen Bezug zur Krise zwischen Russland und der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.