Der ukrainische Oppositionspolitiker und Unternehmer Viktor Medwedtschuk (imago/ TASS/ Natalia Fedosenko)

Die beiden Männer nannten ihre Namen und baten um einen Gefangenenaustausch mit dem prorussischen Politiker Medwetschuk. Er war in der vergangenen Woche vom ukrainischen Geheimdienst SBU festgenommen worden. Der SBU veröffentlichte ein Video von Medwetschuk, in dem er um seinen Austausch gegen die verbliebenen ukrainischen Verteidiger und Bewohner Mariupols bittet. In allen Fällen ist unklar, ob und in welchem Maß die Männer frei sprechen konnten. Die beiden Briten - frühere Soldaten - leben laut britischen Medienberichten seit Jahren aus privaten Gründen in der Ukraine. Der Geschäftsmann Medwetschuk gilt als Vertrauter des russischen Präsidenten Putin.

Der 67-Jährige war im vergangenen Jahr des Hochverrats angeklagt und unter Hausarrest gestellt worden. Kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine tauchte er zunächst unter, wurde dann aber festgenommen. Die ukrainischen Behöden werfen ihm vor, Kohlekäufe für das Separatistengebiet Donezk vermittelt zu haben. Außerdem soll er Militärgeheimnisse an Moskau weitergegeben haben.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 18.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.