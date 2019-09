Unionspolitiker stellen sich hinter die Forderung, nach der käuflicher Sex für Freier unter Strafe gestellt werden soll.

Man setze sich dafür ein, auch in Deutschland das sogenannte nordische Modell einzuführen, erklärten Bundestagsfraktionsvize Frei und die rechtspolitische Sprecherin der Fraktion, Winkelmeier-Becker in Berlin. Selbstbestimmte Prostitution stelle in der Praxis die Ausnahme dar. In vielen Fällen würden die Prostituierten auf unvorstellbare Weise sexuell ausgebeutet. Auch die Gesellschaft sei betroffen, wenn das Frauenbild vieler Männer durch käuflichen Sex geprägt werde, betonte die Unionspolitikerin. Daher sei ein Paradigmenwechsel nötig. Der CDU-Politiker Frei ergänzte, Deutschland dürfe nicht das Bordell Europas sein. Deshalb wolle man auf den Koalitionspartner SPD zugehen.

Nordisches Modell bereits in vielen Ländern Europas etabliert

Nach dem sogenannten nordischen Modell machen sich die Freier, nicht aber die Prostituierten strafbar. Länder wie Schweden, Norwegen, Island, Frankreich, Irland und Nordirland wenden es schon an. Prominente Sozialdemokratinnen wie die ehemalige Justizministerin Herta Däubler-Gmelin hatten sich bereits für ein Sexkauf-Verbot nach nordischem Modell ausgesprochen. Im Parlament gab es erste vereinzelte Vorstöße aus den Reihen der SPD.



Kritiker meinen, dass Prostitution durch das nordische Modell nicht verschwinde, sondern nur in die Illegalität gedrängt werde. Sie wollen eine Verbesserung der rechtlichen und gesellschaftlichen Situation von Prostituierten.