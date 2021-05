Nach der Festnahme des belarussischen Regierungskritikers Protasewitsch hat Bundesaußenminister Maas ernste Konsequenzen für Präsident Lukaschenko gefordert.

Was dieser getan habe, sei an Niedertracht kaum zu überbieten, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Es handele sich um eine Grenzüberschreitung, die die internationale Gemeinschaft nicht durchgehen lassen könne. Auch Bundeskanzlerin Merkel kritisierte die Vorgänge in Belarus als beispiellos und inakzeptabel. Besonders erschütternd sei ein Video des Oppositionellen. Die Aufnahme sei besorgniserregend, sagte Merkel. Es müsse nun noch dringlicher alles dafür getan werden, dass Protasewitsch und seine ebenfalls inhaftierte Lebenspartnerin freikämen.



Durch das Video war der Verdacht aufgekommen, dass Protasewitsch mit Gewalt zu einem Geständnis gezwungen worden sei, Proteste gegen Lukaschenko mit organisiert zu haben. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte äußerte sich besorgt über den Gesundheitszustand des Festgenommenen.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.