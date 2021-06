Die Polizei in Berlin hat zahlreiche Umwelt- und Klimaaktivisten vorläufig festgenommen, die eine Baustelle auf der A100 in Neukölln besetzt hatten.

Gegen fünf Uhr heute früh hatten sich etwa 60 bis 80 Menschen Zutritt zu dem Baugelände verschafft und versucht, in einen Fahrbahntunnel einzudringen. Dies verhinderte die Polizei. Ein Sprecher teilte mit, gegen alle Festgenommenen werde nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Der Protest - unter anderem von Aktivisten der Organisationen "Ende Gelände" und "Fridays for Future" - richtet sich gegen den geplanten Ausbau der Autobahn. Proteste gab es auch am anderen Ende der Baustelle. Dort forderten rund 100 Menschen unter dem Motto "Mobilitätswende Jetzt" mehr Geld für Bus, Bahn und Fahrradwege.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.