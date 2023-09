In Syrien kommt es zu Protesten den Machthaber Assad, hier eine Aufnahme vom 1. September 2023. (AFP / SAM HARIRI)

In Suweida im Süden des Landes sind erneut mehr als 2.000 Menschen auf die Straße gegangen. Viele skandierten Parolen gegen Staatschef Assad und rissen Poster von ihm ab. Aktivisten berichteten, die Mobilisierung gegen die Führung in Damaskus sei ungebrochen. Nach Einschätzung des US-amerikanischen Syrien-Expertens Charles Lister steht das Regime inzwischen so stark unter Druck wie seit Jahren nicht mehr. Insgesamt dauern die Proteste im Gebiet der drusischen Bevölkerungsminderheit, aber auch in anderen Landesteilen seit inzwischen drei Wochen an. Demonstrationen in dem autoritär geführten Land sind gefährlich und daher ungewöhnlich. Der syrische Bürgerkrieg, der vor allem im Nordwesten anhält, hatte im sogenannten Arabischen Frühling 2011 mit Protesten für mehr Demokratie begonnen. Einsatzkräfte gingen damals mit massiver Gewalt dagegen vor.

