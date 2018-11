Großbritannien befindet sich in einer Regierungskrise. Trotz der Zustimmung des Kabinetts zum Vertragsentwurf für den Brexit legen immer mehr Minister und Staatssekretäre ihre Ämter nieder. Brexit-Minister Raab sagte, er trete zurück, weil er die Vorschläge zum künftigen Status von Nordirland nicht mittragen könne.

Ähnlich äußerte sich Arbeitsministerin McVey. Auch die Staatssekretäre für Nordirland, den Brexit und das Erziehungsministerium legten ihre Posten nieder. Premierministerin May verteidigte im Parlament in London den mit der EU vereinbarten Vertragsentwurf. Sie betonte, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die andere Möglichkeit wäre, ohne ein Abkommen auszutreten. Sie bitte das Parlament, die Vereinigung im nationalen Interesse mitzutragen. Ein Vertreter der oppositionellen Labour-Partei sagte, die Regierung falle auseinander, May verfüge über keine Autorität mehr.



In der Europäischen Union wird es am 25. November einen Sondergipfel geben, bei dem die Staats- und Regierungschefs der EU über das Abkommen mit Großbritannien entscheiden.



Der SPD-Europapolitiker Bullmann sagte im Deutschlandfunk (Audio), er rechne nicht mit einer Mehrheit für die Brexit-Einigung im Parlament. Wenn May scheitere, dann gebe es entweder Neuwahlen oder ein zweites Referendum oder beides, erklärte Bullmann. Die Brexit-Befürworter seien in Erklärungsnot, weil das Gegenteil von dem herausgekommen sei, was sie angekündigt hätten.