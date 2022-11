Proteste auch in Schanghai - hier zu sehen auf einem Video-Schreenshot. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission wurden fast 40.000 neue Fälle registriert - nach etwa 35.000 am Vortag. Die offizielle Zahl der Corona-Toten geben die Behörden mit gut 5.230 an. Unter anderem in der Stadt Shenzhen nahe Hongkong wurden die Beschränkungen verschärft. Auch in Peking gibt es in mehreren Bezirken Lockdowns.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unterdessen von Protesten an der renommierten Tsinghua-Universität in Peking. Augenzeugen zufolge sollen sich mehrere hundert Menschen versammelt haben, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Zuvor hatte es Berichte über Kundgebungen in Schanghai gegeben. Zudem gingen in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas Hunderte Menschen auf die Straßen und forderten ein Ende des Lockdowns. Große Teile der Region und der dortigen Hauptstadt Ürümqi sind seit mehr als 100 Tagen abgeriegelt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.