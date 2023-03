Medienberichte

Tel Aviv: Medien berichten von 160.000 Demonstranten gegen die Justizreform. (AFP / JACK GUEZ)

Medienberichten zufolge verweigern Kampfpiloten den Dienst, um an Demonstrationen gegen die Pläne der Regierung teilzunehmen. Auch Reservisten anderer Einheiten hätten damit gedroht, ihrem Dienst nicht nachzukommen.

Gestern Abend hatten den neunten Samstag in Folge landesweit hunderttausende Menschen gegen die Justizreform demonstriert. Allein in Tel Aviv sollen sich nach Medienberichten mehr als 160.000 Menschen an den Protesten beteiligt haben.

Die Justizreform ist im israelischen Parlament bereits in Teilen in erster Lesung verabschiedet worden. Nach den Plänen des Kabinetts von Ministerpräsident Netanjahu soll es dem Parlament unter anderem künftig möglich sein, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des Obersten Gerichts aufzuheben. Die Demonstranten sehen durch die Reform die Gewaltenteilung in Gefahr und warnen vor einer drohenden Diktatur in Israel.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.