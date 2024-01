Das Foto zeigt die Grenze zwischen Litauen und Belarus bei Medininkai. (AFP / Petras Malukas)

In einer diplomatischen Note sei der starke Protest gegen wiederholte Verletzungen der litauischen Staatsgrenze zum Ausdruck gebracht worden, teilte das Außenministerium in Vilnius mit. Zudem sei Belarus zu einer schnellstmöglichen Aufklärung des Vorfalls aufgefordert worden. Litauen hat eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist. Die Lage dort ist angespannt, weil Migranten aus Krisengebieten in den Baltenstaat gelangen wollen, was von den belarussischen Behörden geduldet oder sogar gezielt befördert wird.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.