Im ostsächsischen Ostritz haben die Bürgerinnen und Bürger ein ungewöhnliches Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt.

Aus Protest gegen ein Neonazi-Treffen haben sie den gesamten Bierbestand eines Supermarktes aufgekauft - insgesamt mehr als 100 Kästen. Für das Festival galt ohnehin ein Alkohol-Verbot, das auch am Samstag von der Polizei durchgesetzt wurde. Nachdem bereits am Vortag 4200 Liter Bier beschlagnahmt worden waren, zogen die Beamten nach eigenen Angaben noch einmal rund 200 Liter an mitgebrachten alkoholischen Getränken ein. Dafür, dass die Rechtsextremen sich nicht außerhalb des Festivals mit Alkohol eindecken konnten, sorgten dann die Einwohner mit ihrer Einkaufsaktion, wie die Mitteldeutsche Zeitung meldet.



Am Abend protestieren in Ostritz rund 300 Menschen aus verschiedenen Städten gegen das "Schild und Schwert Festival. Der Aufzug durch die Stadt sei laut und friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Rechtsrock-Festival auf dem Gelände eines Hotels hatten sich laut Polizei zwischen 500 und 600 Teilnehmer versammelt. Vor der Veranstaltung war mit 750 Teilnehmern gerechnet worden.