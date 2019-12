Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hat den Bundestag aufgefordert, die Schließungen von Schwimmbädern zu verhindern.

Dafür reichte die DLRG eine Petition mit 120.000 Unterschriften ein. "Schwimmbäder sind eine Daseinsvorsorge. Die Kultusministerkonferenz hat klargestellt, dass das sichere Schwimmen zur Ausbildung im Schulunterricht gehört", sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese im Deutschlandfunk (Audio-Link). "Wie soll das durchgeführt werden wenn keine Schwimmbäder vorhanden sind?" Die Schwimmfähigkeiten bei Kindern lasse dramatisch nach.



Wiese bezog sich auf Umfragen seiner Organisation und sprach davon, dass nur 41 Prozent der Grundschulkinder schwimmen könnten. 80 Bäder pro Jahr werden laut Wiese pro Jahr in Deutuschland geschlossen. Zwar würden auch welche gebaut, insgesamt gehe die Zahl der Bäder aber zurück.

"Kommunen zahlen 10 Euro pro Eintrittskarte dazu"

Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund sprach die Kosten an. Statistisch zahlten die Kommunen 10 Euro pro Eintrittskarte drauf, zudem mangele es an Personal, sagte Landsberg im Deutschlandfunk (Audio-Link). Angesichts von 348 Ertrunkenen in den ersten acht Monaten 2019 müssen man trotzdem etwas gegen die Schließungen von Bädern tun. Das sei aber Aufgabe der Länder und nicht des Bundes.



Deutschland habe einst 6.700 Bäder gehabt, mittlerweile seien es nur noch 5.900. Auch wegen steigender Geburtenraten müsse man diese negative Tendenz umkehren, so Landsberg.

