Mehr als 200 Theologieprofessoren und -professorinnen aus dem deutschen Sprachraum haben in einer Stellungnahme gegen das vom Vatikan erlassene Segnungsverbot für homosexuelle Paare protestiert.

Die Erklärung der römischen Glaubenskongregation sei von einem paternalistischen Gestus der Überlegenheit geprägt und diskriminiere homosexuelle Menschen und ihre Lebensentwürfe, heißt es in der Stellungnahme. Man begrüße ausdrücklich, dass in vielen Gemeinden Priester, Diakone und andere Seelsorger und Seelsorgerinnen Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare anböten.



Die Stellungnahme ist von einer Arbeitsgruppe an der Universität Münster entworfen worden. Bis gestern hatten sie 212 Theologieprofessoren unterzeichnet. Sie kann weiterhin unterschrieben werden.



Die römische Glaubenskongregation hatte am vergangenen Montag klargestellt, dass die Kirche nicht befugt sei, homosexuelle Paare zu segnen. Seitdem gibt es zahlreiche Protestaktionen. Unter anderem hängen Gläubige Regenbogenfahnen an Kirchen unf fotografieren sich damit.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.