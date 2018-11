Der Brexit-Vertragsentwurf, den Premierministerin May nach der Einigung mit der EU vorgelegt hat, stößt auf Widerstand in der eigenen Regierung. Brexit-Minister Raab trat aus Protest zurück, ebenso wie Arbeitsministerin McVey und der Staatssekretär für Nordirland.

Zur Begründung sagte Raab, insbesondere die Vorschläge zur künftigen Grenzregelung zwischen Irland und Nordirland bedrohten die Integrität des Vereinigten Königreichs. Zuvor hatte bereits der Staatssekretär für Nordirland, Vara, seinen Rücktritt erklärt und betont, Großbritannien sei eine stolze Nation, die nicht darauf reduziert werden sollte, den Regeln anderer Länder zu gehorchen.



Britische Medien rechnen in den nächsten Tagen mit weiteren Minister-Rücktritten. Mit Widerstand muss Premierminister May auch im Parlament rechnen. Dort will sie am Mittag den Vertragsentwurf vorstellen.



In der Europäischen Union wird es am 25. November einen Sondergipfel geben, bei dem die Staats- und Regierungschefs der EU über das Abkommen mit Großbritannien entscheiden.



Der SPD-Europapolitiker Bullmann sagte im Deutschlandfunk (Audio), er rechne nicht mit einer Mehrheit für die Brexit-Einigung im Parlament. Wenn May scheitere, dann gebe es entweder Neuwahlen oder ein zweites Referendum oder beides, erklärte Bullmann. Die Brexit-Befürworter seien in Erklärungsnot, weil das Gegenteil von dem herausgekommen sei, was sie angekündigt hätten.