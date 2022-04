Der deutsche Künstler Trieb hat aus Protest gegen die WM in Katar tauende mit Sand gefüllte Fußbälle vor der FIFA-Zentrale abgeladen. (Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa)

Trieb erklärte, beim Bau der Stadien in Katar seien viele Tausend Menschen wie Sklaven behandelt worden und an Hitze, an Erschöpfung oder wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen gestorben. Das werde sowohl von der FIFA als auch von der Regierung in Katar in Kauf genommen, betonte der Künstler.

Der 1. April als Aktionstag wurde gewählt, weil in Doha die Gruppen der WM-Endrunde ausgelost werden. Beteiligt waren die Verbände AWO International und AWO Bezirk Westliches Westfalen.

