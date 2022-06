Protest in London gegen die hohen Lebenshaltungskosten. (Yui Mok/PA/AP/dpa)

Wie die BBC berichtet, forderten sie unter anderem höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Zudem wurde die Regierung aufgefordert, denjenigen zu helfen, bei denen Rechnungen und Kosten schneller steigen als die Einkommen.

Der Protest wurde vom Gewerkschaftsdachverband TUC organisiert. Dieser beklagt einen deutlichen Kaufkraftverlust britischer Arbeitnehmer, da die Lohnentwicklung in den vergangenen Jahren nicht mit der Inflation Schritt gehalten habe. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind Energie- und Lebensmittelpreise auch in Großbritannien stark gestiegen. Die Inflation wurde dort zuletzt mit neun Prozent angegeben. Das ist die höchste Rate seit Einführung des aktuellen Verbrauchpreisindexes im Jahr 1997.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.