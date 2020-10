Ein Jahr nach dem Beginn einer Protestbewegung für mehr soziale Gerechtigkeit in Chile haben zehntausende Menschen in Santiago demonstriert.

Sie versammelten sich auf der Plaza Italia im Zentrum der Hauptstadt. Am Rande kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Demonstranten legten bei zwei Kirchen Brände. In der nächsten Woche stimmen die Chilenen darüber ab, ob die Verfassung des südamerikanischen Landes überarbeitet werden soll.



Die Proteste in dem südamerikanischen Land hatten am 18. Oktober 2019 nach einer Erhöhung der Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr begonnen. Sie richteten sich später auch gegen niedrige Löhne, hohe Kosten für Bildung und Gesundheit sowie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Immer wieder kam es bei den Demonstrationen zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen Teilnehmern und Sicherheitskräften.

