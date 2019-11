Bauern aus ganz Nordrhein-Westfalen haben sich heute mit ihren Traktoren an Protestfahrten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung beteiligt.

Die Landwirte fordern mehr Mitsprache und kritisieren neue Vorgaben zum Umwelt- und Tierschutz. Auch in anderen Bundesländern, wie beispielsweise in Brandenburg, waren Bauern mit ihren Traktoren unterwegs. Morgen ist eine Kundgebung in Berlin geplant.