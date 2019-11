Der Deutsche Bauernverband fordert ein Umdenken der Politik.

Die Landwirtschaft brauche Unterstützung und eine Zukunftsperspektive ohne Überregulierung und Verbote, heißt es in einer Erklärung. Landwirte, Politik und Gesellschaft müssten gemeinsam Lösungen zur weiteren Verbesserung des

Natur- und Artenschutzes finden. Die Wettbewerbsfähikgeit der Betriebe dürfe dabei nicht leiden. Landwirtschaftsministerin Klöckner sagte dem "Tagesspiegel", sie verstehe, dass die Bauern nicht der Buhmann für alles sein wollten.



Morgen wollen rund zehntausend Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin demonstrieren. Bereits heute beteiligten sich tausende mit ihren Traktoren an Protestfahrten, unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg.