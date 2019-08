Fans von Fußball-Bundesligist Schalke 04 haben vor dem Anpfiff des DFB-Pokalspiels beim SV Drochtersen/Assel mit einer ProtestaAktion auf die umstrittenen Aussagen des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies reagiert.

Die nach Niedersachsen mitgereisten Anhänger hielten auf den Rängen symbolische Rote Karten mit seinen Namen hoch. Auf Transparenten war zu lesen "Wir zeigen Tönnies die Rote Karte" und "Wir zeigen Rassismus die Rote Karte". Tönnies hatte in einer Rede gesagt, würden jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanziert, würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und wenn es dunkel sei, Kinder zu produzieren.



Der Ehrenrat des Vereins hatte nach einer Anhörung den Vorwurf des Rassismus als unbegründet zurückgewiesen. Vorzuwerfen sei ihm allerdings, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben. In der Folge lässt Tönnies sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender für drei Monate ruhen.