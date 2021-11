Buß- und Bettag ist für evangelische Christen ein Tag der Umkehr und Neuorientierung. (dpa-Zentralbild)

Er ist seit 1995 nur noch in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag. In Bayern ist schulfrei und in Berlin können sich evangelische Schüler vom Unterricht befreien lassen.

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Latzel, rief die Gemeinden auf, an die Flutkatastrophe im Sommer zu erinnern. Der Buß- und Bettag sei der Tag der Besinnung und der Neuausrichtung des eigenen Lebens, sagte Latzel. Als Gesellschaft brauche man das derzeit vielleicht mehr denn je. Das zeige sich am Klimagipfel und der Notwendigkeit, anders mit der Umwelt umzugehen. - Die Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli hatte große Teile des Gebiets der Evangelischen Kirche im Rheinland getroffen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.