Die Amerikanistin Knauer hat die internationale Protestbewegung gegen Rassismus als historisch wichtig herausgestellt.

Dennoch sei es insbesondere in den USA nur eine langsame Emanzipation, sagte Knauer im Deutschlandfunk (Audiolink). Der dortige systemische Rassismus sei noch zu tief verankert. Stereotypische Vorstellungen von Schwarzen als vorwiegend kriminell, faul oder ungebildet seien immer noch bei vielen Amerikanern vorhanden. Dadurch sei es für Afroamerikaner aus ihrer Sicht auch nahezu unmöglich, den Amerikanischen Traum zu leben, der besagt, dass jeder gesellschaftlich aufsteigen könne, egal aus welcher Schicht er komme.



Knauer sieht in der aktuellen Protestbewegung "Black Life Matter", die nach dem tödlichen Polizeieinsatz gegen den Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis international aufgekommen war, deutliche Parallelen zu den Bürgerrechtsprotesten unter Martin Luther King. Die Forderungen hätten sich in den USA seit den 1960er Jahren nicht groß verändert. Dass die Corona-Krise die Ungleichheiten zwischen Schwarzen und Weißen im Land erneut unterstrichen hätte, habe der Protestbewegung Auftrieb gegeben. So waren wegen engerer Wohnverhältnisse und schlechterer medizinischer Versorgung zuletzt deutlich mehr Schwarze am Virus erkrankt oder gestorben als Weiße oder andere Minoritäten.