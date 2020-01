Hongkongs Regierungschefin Lam hat die Einrichtung eines Komitees zur Bewertung der angespannten Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone angekündigt.

Mit Blick auf Ausschreitungen im Zuge der Protestbewegung sagte sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wer Gewalt anwende, zeige eine Geringschätzung für Menschen, die eine andere Meinung verträten. Zugleich lehnte Lam erneut einen Rücktritt mit der Begründung ab, Aufgabe ihrer Regierung sei es, die Krise zu bewältigen und geltendes Recht durchzusetzen.



Die Proteste in Hongkong dauern seit mehr als einem halben Jahr an. Sie richten sich gegen einen wachsenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung in Peking. Die Bewegung sieht die besonderen Freiheitsrechte in der früheren britischen Kronkolonie gefährdet.