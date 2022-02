Die Proteste der Lkw-Fahrer in Kanada wandten sich ursprünglich gegen die Impfpflicht. (AFP/Dave Chan)

Kanada

Ursprünglich richteten sich die Ende Januar begonnenen Proteste kanadischer Lkw-Fahrer gegen die Impfpflicht beim Übertritt der Grenze zu den USA. Der Protest weitete sich seither rasch aus und richtet sich nun allgemein gegen die Corona-Maßnahmen und teilweise generell gegen die Regierung von Premierminister Trudeau.

Kanadas Hauptstadt Ottawa ist seit zwei Wochen durch hunderte Trucker in weiten Teilen lahmgelegt. Gestern rief die Provinz Ontario wegen der Blockaden den Notstand aus. Die Protestbewegung griff inzwischen auf weitere große Städte wie Toronto, Winnipeg und Québec über. Mit der Blockade dreier wichtiger Grenzübergänge zu den USA zielen die Demonstranten zudem auf die Wirtschaft ab, um den Druck zu erhöhen. Laut einem Gerichtsbeschluss hätten die Fahrer die Ambassador-Brücke zwischen der kanadischen Provinz Ontario und der US-Metropole Detroit bis gestern Abend räumen müssen. Die Polizei kündigte an, nun verstärkt gegen die Protestierenden vorzugehen.

Unter den Anhängern der Protestbewegung sind unter anderem Mitglieder der von James Bauder gegründeten Organisation Canada Unity. Diese unterstützt öffentlich die Thesen der Verschwörungsbewegung QAnon und bezeichnet die Corona-Pandemie als den "größten politischen Schwindel der Geschichte".

Trudeau warnte die Demonstranten, beim Vorgehen gegen die Blockaden lägen alle Optionen "auf dem Tisch". Einen Einsatz der Armee schloss er aber aus.

Frankreich

Inspiriert von den Protesten in Kanada machten sich in den vergangenen Tagen tausende Impfpass-Gegner mit Autos, Wohnmobilen und Lieferwagen aus verschiedenen Landesteilen auf den Weg in Richtung Hauptstadt. Heute morgen fuhren sie trotz eines Verbots der Polizeipräfektur nach Paris ein. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Trotzdem schafften es Fahrzeuge bis auf die Champs Élysées im Stadtzentrum. Sie seien dort von Einsatzkräften gestoppt worden, hieß es. Augenzeugenberichten zufolge soll dabei Tränengas eingesetzt worden sein.

Die Organisatoren der Bewegung sehen sich auch in der Tradition der "Gelbwesten", die 2018 und 2019 das Land bewegt hatten. Für Präsident Emmanuel Macron kommen die Protestkonvois zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl denkbar ungelegen. Er rief am Freitag "zur größtmöglichen Ruhe" auf.

Neuseeland

Auch in Neuseeland sorgen Proteste von Impfpflicht-Gegnern seit Tagen für Unruhe. Seit Dienstag harren zahlreiche Menschen in einem Protestcamp vor dem Parlamentsgebäude in Wellington aus. Die Zahl der Teilnehmer wuchs bis Freitag von ursprünglich 250 auf rund 1.500 Menschen.

Am Donnerstag hatte die Polizei erfolglos versucht, das Camp aufzulösen und war mit Pfefferspray gegen Demonstranten vorgegangen. Mehr als 120 Menschen wurden festgenommen.

Österreich

In Österreich zogen tausende Gegner der Corona-Beschränkungen gestern trotz eines Verbots mit einem Autokorso durch Wien. Die Polizei hatte die Veranstaltung laut der Nachrichtenagentur APA wegen der Abgas- und Lärmbelastung, aber auch aus Angst vor einer Totalblockade des Verkehrs nicht zugelassen. Gegen die Teilnehmer wurden mehr als 1.600 Anzeigen verhängt.

Belgien

Die belgischen Behörden schoben einem für Anfang nächster Woche in Brüssel geplanten europäischen Treffen von Konvoi-Teilnehmern einen Riegel vor. Die Behörden kündigten zudem die Kontrolle von aus dem Ausland kommenden Fahrzeugen auf dem Weg nach Brüssel an der Grenze an.

USA

In den USA haben Unterstützer der kanadischen Protestbewegung in den Onlinenetzwerken einen "Volkskonvoi" von Truckern und allen "freiheitsliebenden Amerikanern" in der Nähe von Los Angeles für Anfang März angekündigt. Im Anschluss könnte sich der Konvoi auf die Hauptstadt Washington zubewegen. Das Weiße Haus hat bereits angekündigt, "alle notwendigen Schritte" zu unternehmen, um eine Störung des Handels und des Verkehrs zu verhindern.

Unterstützung erhalten die Demonstranten von Milliardär Elon Musk und führenden konservativen Politikern wie Ex-Präsident Trump und dem texanischen Senator Ted Cruz, der sie als "Helden" und "Patrioten" bezeichnete.

