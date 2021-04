In Afghanistan ist erneut ein Flugzeug aus Deutschland mit 20 abgeschobenen Männern an Bord eingetroffen.

Die Maschine landete am Morgen in der Hauptstadt Kabul, wie Beamte am Flughafen der Deutschen Presse-Agentur sagten. Es war die 38. Sammelabschiebung seit dem ersten im Dezember 2016. Gestern Abend hatten rund 350 Menschen am Hauptstadtflughafen BER gegen die Rückführung der Asylsuchenden protestiert.

